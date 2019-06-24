تأييد براءة سيدة من تهمة الاتجار بالبشر لإيوائها خادمة أجنبية

التاريخ: 24-يونيو-2019 فى : حوادث 3 مشاهدة أيدت محكمة الاستئناف دائرة بحري وشرق النيل القرار القاضي ببراءة سيدة من تهمة الاتجار بالبشر لإيوائها لخادمة أجنبية للعمل لها داخل منزلها دون إعطائها أجرها لعدم وجود بينة لإدانتها. Advertisements وكانت محكمة الموضوع برئاسة القاضي المشرف على جنايات الجريفات وأم دوم فخر الدين عبد العظيم قد استمعت للقضية كاملة. ووفقاً لتفاصيل الأولية للدعوى حسب صحيفة الدار، التي ذكرها الشاكي أجنبي الجنسية للشرطة بأن المتهمة تعمل في تجارة البشر وقامت بإيوائها خادمة أجنبية للعمل بمنزلها دون إعطائه أجر ليتم إخضاع السيدة للتحقيقات واثنين آخرين تم إطلاق سراحهما منذ التحريات الأولية وتوجيه اتهام للسيدة التي تم إطلاق سراحها لعدم وجود بينة لإدانتها بعد سماع القضية كاملة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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