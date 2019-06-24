العثور على جثة مواطن داخل ترعة بشندي

التاريخ: 24-يونيو-2019 فى : حوادث 4 مشاهدة Advertisements دونت شرطة الأوسط شندي بلاغاً تحت المادة 51 إجراءات الوفاة في ظروف غامضة بعد العثور على جثة مواطن في العقد الرابع من عمره غريقاً داخل ترعة بشندي عليه تم إبلاغ الشرطة التي سارعت إلى موقع الحدث برفقة تيم مسرح الحادث وتم العمل الفني على الجثة من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي وبأورنيك جنائي صادر من النيابة تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ومن خلال التحريات حسب صحيفة الدار، اتضح أن المتوفي يعمل بكمائن الطوب بالمنطقة وذهب من أجل الاستحمام ليتم تدوين بلاغ تحت المادة 51 إجراءات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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