العثور على جثة مواطن داخل ترعة بشندي

التاريخ: 24-يونيو-2019
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دونت شرطة الأوسط شندي بلاغاً تحت المادة 51 إجراءات الوفاة في ظروف غامضة بعد العثور على جثة مواطن في العقد الرابع من عمره غريقاً داخل ترعة بشندي عليه تم إبلاغ الشرطة التي سارعت إلى موقع الحدث برفقة تيم مسرح الحادث وتم العمل الفني على الجثة من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي وبأورنيك جنائي صادر من النيابة تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ومن خلال التحريات حسب صحيفة الدار، اتضح أن المتوفي يعمل بكمائن الطوب بالمنطقة وذهب من أجل الاستحمام ليتم تدوين بلاغ تحت المادة 51 إجراءات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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