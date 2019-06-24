ياسر العطا: قد نتراجع عن الاتفاق مع “الحرية والتغيير” وسنشكل حكومة قريباً

لوح نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق أول “ياسر العطا” بفض الاتفاق الذي تم مع قوى الحرية والتغيير حول تشكيل مجلس الوزراء و(67%) من مقاعد البرلمان، مبيناً أن ما تم سابقاً لم يصل لمرحلة اتفاق ولم يتم التوقيع عليه، لافتاً لـ(مخاوف تتعلق بالأمن القومي) تستدعي إعادة النظر في الاتفاق.

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وأعلن العطا حسب صحيفة المجهر، عن تشكيل حكومتهم في القريب العاجل، قائلاً: (الحساب ولد)، وطالب قوى الحرية والتغيير بترك الرومانسية السياسية والتعامل مع الواقع، مشيراً إلى أن الواقع اختلف بعد التغييرات الأخيرة، وتابع إن الفرصة لا زالت قائمة أمام “قوى إعلان الحرية والتغيير”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)