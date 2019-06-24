النائب العام السابق “الوليد” اختار التقاعد

التاريخ: 24-يونيو-2019 فى : أخبار 25 مشاهدة Advertisements أفادت مصادر أن الوليد سيد أحمد عقب قرار رئيس المجلس العسكري بإقالته من منصب النائب العام، خير بين الاستمرار في عمله بالنيابة أو التقاعد عن الخدمة.. المصادر أكدت أنه اختار التقاعد الذي يتيح له التمتع بمخصصات النائب العام الوظيفية لمدة عامين حسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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