تداول ناشطون بدول عربية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن سوداني يظهر من خلاله وهو يغني أغنيات الأفلام العربية عبر آلة (الربابة) إحدى أشهر الآلات الموسيقية بالسودان. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد لفت السوداني أنظار رواد مواقع التوصل الاجتماعي بالوطن العربي ما دعاهم لنشر مقطعه وسط إشادات كبيرة بموهبته في تقليد نجوم الغناء بالسينما الهندية. Advertisements وطالب بعض الناشون بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين السفارات الهندية بالوطن العربي لمشاهدة إبداع الموهبة السودانية ورعايتها, وذلك بعد الإمكانيات الكبيرة التي أظهرها في تقليد المطربين الهنود بطريقة رائعة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. سوداني يغني أغنيات الأفلام الهندية بــ (الربابة) ويشعل مواقع التواصل العربية وناشطون يطالبون السفارات الهندية برعايته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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