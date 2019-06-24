لجنة الانضباط توقف بكري المدينة لعام ونصف وتغرم المريخ 20 ألف

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السوداني لكرة القدم عقوبة قاسية بحق بكري المدينة مهاجم المريخ في اجتماعها الذي عقدته اليوم الأحد وقررت إيقافه لمدة عام ونصف على خليفة اشتباكه مع الحكم في مباراة المريخ وهلال التبلدي في الجولة الأولى لدوري النخبة والتي تسببت بعد ذلك في تعليق النشاط الرياضي لفترة طويلة.

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