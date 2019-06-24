سرقة أسلحة من متجر بالخرطوم

التاريخ: 24-يونيو-2019
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تحقق الشرطة في حادثة سطو على متجر أسلحة بالسوق العربي في الخرطوم في سرقة كمية من المسدسات والبنادق.
وقال مصدر إن تاجر أسلحة أخطر الشرطة بأن مجهولين تسللوا إلى متجره واستولوا على (15) قطعة مسدس بجانب بندقيتين، وشاشة عرض، وأضاف المصدر أن الشرطة تولت التحقيق في الحادثة ودونت بلاغاً بالسرقة تمهيداً للقبض على الجناة حسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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