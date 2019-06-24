بنك السودان المركزي يصدر ورقة نقدية جديدة

أصدر بنك السودان المركزي ورقة نقدية جديدة فئة الـ(1000) جنيه بمواصفات تأمينية عالية. وعلمت مصادر أن التداول بالورقة سيتم العمل به خلال الفترة القليلة المقبلة. وكان بنك السودان المركزي قد أصدر خلال الفترة الأخيرة ثلاث فئات هي: (100) جنيه و(200) جنيه و(500) جنيه، في محاولة لمعالجة شح السيولة التي ضربت المصارف منذ أكثر من عام .

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