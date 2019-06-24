نشرة الظهيرة.. مفاجأت عن "البشير".. واجتماع هام للأمم المتحدة

في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت السودان عدد من الأحداث الهامة على مستوى الأوضاع السياسية والإجتماعية، نقدمها لكم في السطور الأتية.
تفاصيل تكشف للمرة الأولى عن لحظة اعتقال البشير
كشف عضو المجلس العسكري السوداني الفريق ركن ياسر العطا، تفاصيل مثيرة، حدثت أثناء اعتقال الرئيس المعزول عمر البشير بمنزله في ضاحية كافوري بولاية الخرطوم.
ونقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية، عن العطا، أن "الفريق أول عبد الفتاح البرهان أوفد إلى عمر البشير من يخطره بقرار اقتلاعه، فما كان من الرئيس السوداني إلا أن "وجه شتائم وانتقادات لبعض القيادات المقربة منه لم يسمها".
وبعد إبلاغ البشير، مضى العطا بقوات عسكرية إلى منزل البشير وقام باعتقاله، وأثناء "وضع الأغلال على يد البشير وجدنا بالمنزل شقيقه عبد الله البشير الذي قال لي مهددا ومتوعدا بالموت: الدوشكا حتدور".
وروى عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن البشير زجر شقيقه، قائلا له: "اسكت يا عبد الله"، مضيفا أنه "قام بعدها باعتقال عبد الله ذاته وأرسل الاثنين إلى سجن كوبر".
وكشف العطا أيضا، أنه "علم بوجود العباس شقيق البشير بالمنزل قبل ساعة من حضوره، إلا أنه تمكن من الهروب"، وتابع قائلا: "اعتقد أن الدولة العميقة هي التي هربته".
ورأى عضو المجلس العسكري السوداني، أن البداية الحقيقية للتغيير في السودان جرت خلال زيارة البشير إلى منطقة الجزيرة، وكان ذلك بإعلان "قائد قوات الدعم السريع الفريق حميدتي انحيازه للشارع، ووجه قواته التي كانت تقوم بتأمين زيارة البشير للجزيرة بعدم ضرب المواطنين وحمايتهم".
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يبحث أوضاع السودان
تبدأ، اليوم الاثنين، أعمال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ومن المقرر أن تتصدر الأزمة المستمرة في فنزويلا والأوضاع في السودان جدول الأعمال.
كما من المتوقع أن يتم التطرق إلى جريمة اغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.
وتعتزم ميشيل باشيليت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان استهلال الاجتماع بعرض تقرير حول زيارتها الأخيرة لفنزويلا.
ويلتقي المجلس 3 مرات سنويا ويبحث الأزمات الحالية وكذلك موضوعات مثل حقوق المرأة وحرية التعبير.
وكانت الولايات المتحدة تخلت عن عضوية المجلس العام الماضي على أساس أن هناك عددا كثيرا للغاية من منتهكي حقوق الإنسان على الطاولة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي تقوم بانتخاب الدول الأعضاء في المجلس، وذلك لفترة تستمر لـ3 سنوات. ويضم المجلس حاليا الصين والدنمارك وكوبا والنمسا والسعودية.
ماذا فعلت ادارة سجن كوبر على خلفية شكوى المخلوع من انتشار الباعوض؟
بدأت أعمال رش الباعوض داخل سجن كوبر أمس الأول على خلفية شكوى الرئيس المخلوع عمر البشير من انتشار الباعوض داخل السجن أثناء ترحيله إلى نيابة مكافحة الفساد الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر موثوقة حسب التيار ان أعمال صيانة عامة للحمامات انتظمت داخل السجن وتم تركيب “مقاعد أفرنجية” إلى جانب معالجات لطفح مياه الصرف الصحي التي كانت تغطي مساحات كبيرة عند طفح المنهولات مما تسبب روائح كريهة وتساعد على توالد الباعوض وانتشاره.
التربية :تأجيل الدراسة بجميع المراحل حتى تاريخ 7-7-2019م
اعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم تأجيل الدراسة بجميع المراحل حتى تاريخ 7-7-2019م.
وقال الاستاذ عبد الله محمد نصر المدير العام للوزارة في تصريح لوكالة السودان للانباء إن التأجيل جاء لتمكين اولياء الأمور من شراء مستلزمات ابنائهم الطلاب.
كانت هذه تفاصيل خبر نشرة الظهيرة.. مفاجأت عن "البشير".. واجتماع هام للأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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