التربية :تأجيل الدراسة بجميع المراحل حتى تاريخ 7-7-2019م

اعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم تأجيل الدراسة بجميع المراحل حتى تاريخ 7-7-2019م. وقال الاستاذ عبد الله محمد نصر المدير العام للوزارة في تصريح لوكالة السودان للانباء إن التأجيل جاء لتمكين اولياء الأمور من شراء مستلزمات ابنائهم الطلاب.

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