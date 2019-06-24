تفاصيل لقاء الملك سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي في الرياض

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".
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