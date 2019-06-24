مقتل 3 مسلحين فى اشتباكات مع قوات الأمن الباكستانية بمدينة كراتشى

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الشرطة تلقت معلومات تفيد باختفاء عناصر مسلحة، وقد توجهت بالفعل إلى منطقة "خودا بخش" حيث تعرضت قوات الأمن إلى إطلاق نار من قبل المسلحين دفعتها للرد وبدأت المواجهات بين الجانبين.
وأضافت القناة الباكستانية أن إثنين من المسلحين تمكنا من الفرار وجارى البحث عنهما، مشيرة إلى أن الشرطة صادرت كمية من المتفجرات والذخيرة والأحزمة الناسفة كانت بحوزة المسلحين، وقالت الشرطة إن هؤلاء المسلحين كانوا يخططون لشن هجوم إرهابى.
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