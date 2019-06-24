فنزويلا تلغى عروضا عسكرية بعيد الاستقلال.. وتقارير: مادورو يخشى الاحتجاجات

قرر نظام الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو تعليق العروض العسكرية التقليديه فى 24 يونيو، وفى 5 يوليو، بالاحتفال بيوم استقلال فنزويلا.

ووفقا لصحيفة "كلارين" الإسبانية فقد اعتادت الحكومات الفنزويلية الاحتفال بالتواريخ الوطنية بالعروض العسكرية، والتى منها تعبر سماء كاراكاس من خلال التدريبات الهوائية التى دائما تسعد الجمهور.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المرة لم يتم التحضير عن أى احتفال عسكرى، لذا تشير المصادر إلى أن هذه الأعمال تم تعليقها خوفًا من الاحتجاجات وجمع قوة عسكرية كبيرة فى الشارع ضد مادورو.

وقام مادورو بمنح مكافأة للجنود الذين لا يزالوا يعلنون ولاءهم، وقام بترقية 3597 ضابطا و17900 جندى احترافى.

ولفتت الصحيفة إلى أنه فى يوم 5 يونيو من كل عام، فى ذكرى استقلال فنزويلا ، تقوم القوات المسلحة الفنزويلية الوطنية بتغيير وزيرها والقيادة العسكرية العليا ، ويتم منح ترقيات للضباط.

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وأوضحت أنه حتى الآن لم يتم الاعلان عن اسم وزير الدفاع الجديد، ليحل محل الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز ، الذى ظل فى منصبه لمدة 6 سنوات.

وأضافت إن مصير الجنرال باردينو بعد 5 يوليو هى لغز كبير، فقد تم اتهامه بأنه عميل مزدوج بعد الانقلاب العسكرى الذى حدث فى 30 أبريل، عندما فشلت المعارضة فى إبعاد مادورو .

ويراهن المحللون الآن على من سيحل محل الجنرال الأقدم فى القوات المسلحة، ويقول البعض إنه يمكن استبدال بادرينو بقائد الجيش ، خيسوس سواريز شوريو وآخرون مثل روسيو سان ميجيل يعتقدون أنه يمكن أن يكون ديوسدادو كابيلو، الرجل الثانى فى النظام ، وقائد الجيش المتقاعد ورئيس الجمعية الوطنية التأسيسية.