مسئول إيرانى: 9.2 مليار دولار خسائر طهران جراء السيول

وأوضح نوبخت فى كلمة له بمراسم توقيع مذكرة تفاهم لتمويل المناطق المنكوبة من قبل القطاع المصرفى بواقع 3 تريليون ريال، أن الحكومة خصصت 35 تريليون ريال بهدف تعويض المتضررين...حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.
وأضاف :" أن مجلس الوزراء أقر فى جلسته امس مبلغ 39 تريليون ريال لإعادة إعمار البنى التحتية و15 تريليون ريال لاعادة تأهيل مناطق بالمدن والقرى و14 تريليون ريال لتصليح قطاعى المياه والصرف الصحى والكهرباء المتضررة من السيول.
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