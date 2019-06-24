الصين تعلن مشاركتها فى ورشة البحرين الاقتصادية

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة تعليقا على ورشة العمل الاقتصادية التى تنعقد غدا وبعد غد تحت شعار (السلام من أجل الازدهار)، وعما ستشارك الصين فيها من عدمه.
وقال شوانج إن موقف الصين من القضية الفلسطينية واضح وثابت، حيث تدعم بكين دائما القضية العادلة للشعب الفلسطينى لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.مشيرا إلى أن الصين سترسل دبلوماسيا من وزارة الخارجية للمشاركة فى الجلسة الافتتاحية للورشة.
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