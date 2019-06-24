القوات العراقية تدمر مواقع لـ"داعش" جنوبى غرب الموصل

دمرت القوات الجوية العراقية بدعم من قوات التحالف الدولى، اليوم الأثنين، مواقع لتنظيم داعش الإرهابى فى مناطق جنوبى الحضر والسينية ومناطق أخرى جنوبى غربى مدينة الموصل . وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقى حسن العباسى ـ فى تصريح لراديو "سوا" الأمريكى ـ إن طيران التحالف الدولى وجه ضربات اخرى ضد أهداف لتنظيم داعش الإرهابى . وأضاف العباسى ان قوات التحالف استطاعت ان تدمر 5 مواقع للتنظيم الإرهابى فى منطقة الموصل والمناطق القريبة خلال العملية العسكرية، دون أى خسائر لقوات التحالف، مشيرا إلى انها عملية استباقية تهدف إلى تكبيد التنظيم الإرهابى خسائر.

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