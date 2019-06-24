وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش تواصل يوميا عمليات تمشيط القرى والبلدات المطهرة من الإرهاب فى ريفى دمشق والقنيطرة، وتعثر خلالها على أسلحة وذخائر وأدوية بعضها أمريكى وغربى الصنع.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السورى يعثر على كميات من الأسلحة والذخائر بريفى دمشق والقنيطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.