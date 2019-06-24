الجيش السورى يعثر على كميات من الأسلحة والذخائر بريفى دمشق والقنيطرة

عثرت قوات الجيش السورى، اليوم الاثنين، على كميات من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال من مخلفات الجماعات المسلحة بريفى دمشق والقنيطرة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش تواصل يوميا عمليات تمشيط القرى والبلدات المطهرة من الإرهاب فى ريفى دمشق والقنيطرة، وتعثر خلالها على أسلحة وذخائر وأدوية بعضها أمريكى وغربى الصنع.