قالت أكشنار فى تصريحات لصيحفة زمان التابعة للمعارضة التركية أن نتائج انتخابات المحليات تمثل تحذيرا شديد اللهجة من الشارع التركى لحزب العدالة والتنمية، مؤكدة أن عهد حزب العدالة والتنمية قد انتهى ولن يعود مرة أخرى.
وقالت أكشنار :"شعبنا العزيز رد بكل عزم وإصرار على الانقلاب الذى نظم على الصناديق الانتخابية بقرار من اللجنة العليا للانتخابات في 6 مايو الماضى، وتاريخ الديمقراطية التركى ملىء بالدروس التى قدمها الشعب بنفسه لكل من تجاهلوا الإرادة الشعبية، وضربوا بالصناديق عرض الحائط، لقد لقن الشعب التركى هذه الذهنية درسًا قاسيًا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حزب الخير التركى: الأتراك لقنوا أردوغان درسا قاسيا.. وعهد حزبه انتهى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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