الصرف الصحي يتسبب في تأجيل جلسات بمحكمة الخرطوم…

الخليج 365:

أرجأت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس جلساتها وذلك لدخول مياه الصرف الصحي القادمة من إحدى المؤسسات الحكومية، حيث غمرت المياه جميع حراسة المتهمين مما أدى لتعطيل العمل والتي حددت لها جلسات لاحقة للسير في إجراءات المحاكمة.

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