شداد (هرش) ليكم الأندية ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• شداد صعب.

• دا (هرش) ليكم الأندية.

• حتي الهلال والمريخ.

• قالوا ما بلعبوا الدوري.

• عشان الوقت ما مناسب.

• ما مناسب كيف .. إنتوا قالوا ليكم ألعبوا الساعة 12 بالليل.

• مع البروف مافي هظار.

• حدد للأندية موعد.

• تلعبوا يعني تلعبوا.

• والفريق البتمسك بموقفه بعدم اللعب بشوف كلام تاني.

• الكلام الفوق دا يعود الي شداد.

• طبعا معظم الأندية لعبت ما عدا القلة.

• حتي القلة دي ظهرت في الاسبوع الثاني.

• يعني مافي نادي متمسك بموقفه حتي النهاية.

• كل الفرق عادت وشاركت في المنافسة.

• وإنصاعت لقرارات شداد.

• رغم اختلافي مع شداد في العديد من النقاط.

• إلا ان الخطوة الاخيرة أكدت قوة شخصية البروف.

• هكذا يجب أن تكون الإدارة.

• قوة شخصية .. وكفاءة وخبرة قانونية.

• للأمانة .. لأول مرة يسعدني قرار حاسم يصدره اداري رياضي.

• قرار تم إصداره في الوقت الذي كان تجمع الأندية متمسك بموقفه حتي آخر لحظة.

• لم يخشى شداد أحدا وأصدر قراره الحاسم.

• أكد تمسكه باللعب وسط رفض وتهديد من أندية الممتاز.

• صعب لكن يا شداد.