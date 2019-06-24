شداد (هرش) ليكم الأندية ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• شداد صعب.
• دا (هرش) ليكم الأندية.
• حتي الهلال والمريخ.
• قالوا ما بلعبوا الدوري.
• عشان الوقت ما مناسب.
• ما مناسب كيف .. إنتوا قالوا ليكم ألعبوا الساعة 12 بالليل.
• مع البروف مافي هظار.
• حدد للأندية موعد.
• تلعبوا يعني تلعبوا.
• والفريق البتمسك بموقفه بعدم اللعب بشوف كلام تاني.
• الكلام الفوق دا يعود الي شداد.
• طبعا معظم الأندية لعبت ما عدا القلة.
• حتي القلة دي ظهرت في الاسبوع الثاني.
• يعني مافي نادي متمسك بموقفه حتي النهاية.
• كل الفرق عادت وشاركت في المنافسة.
• وإنصاعت لقرارات شداد.
• رغم اختلافي مع شداد في العديد من النقاط.
• إلا ان الخطوة الاخيرة أكدت قوة شخصية البروف.
• هكذا يجب أن تكون الإدارة.
• قوة شخصية .. وكفاءة وخبرة قانونية.
• للأمانة .. لأول مرة يسعدني قرار حاسم يصدره اداري رياضي.
• قرار تم إصداره في الوقت الذي كان تجمع الأندية متمسك بموقفه حتي آخر لحظة.
• لم يخشى شداد أحدا وأصدر قراره الحاسم.
• أكد تمسكه باللعب وسط رفض وتهديد من أندية الممتاز.
• صعب لكن يا شداد.
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