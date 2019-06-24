لهذا السبب فشلت محاولة اطلاق سراح رئيس نادي المريخ المستقيل ود الشيخ…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فشلت محاولات بعض رموز المريخ في إطلاق سراح الأستاذ محمد الشيخ مدني رئيس نادي المريخ المستقيل من سرايا القسم الشرقي بالخرطوم بعد أن رفضت النيابة الطلب المقدم من محمد الشيخ بعد أن استأنف قرار أمر القبض الذي صدر بحقه من قبل عوض الكريم رمرم أمين خزينة المريخ السابق بحجة أنه استقال قبل فترة طويلة من رئاسة النادي وقام بإحضار خطاب من وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة والمفوضية بجانب خطاب من المجلس الحالي يفيد فيه بأنه مستقيل من رئاسة النادي وأن الاستقالة تم قبولها من الجهات المعنية ولكن النيابة رفضت إطلاق سراحه وقررت إعادة استجواب عدد من الشخصيات واشترط وكيل النيابة المعني إحضار شيك ضمان شخصي لإطلاق سراحه على أن تُحوّل القضية إلى المحكمة للفصل فيها وتحويل البلاغ إلى المسئولين في المجلس الحالي، من جانب آخر نشط عدد من المحامين المريخاب الذين تواجدوا بالقسم الشرقي في كتابة مذكرة جديدة إلى وكيل النيابة لإطلاق سراح ود الشيخ اليوم كما بدأ عدد من الأقطاب في جمع المبلغ البالغ قدره أربعة مليارات جنيه لتقديم كضمان من أجل إطلاق سراحه وتحويل القضية إلى المحكمة، وتردد أن ست شخصيات مريخية دفعت حوالي مليار ونصف فيما ينتظر أن يكتمل المبلغ اليوم.