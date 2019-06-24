موسكو..واشنطن تعود للوراء 60 عاما

شهاب محمد - الخرطوم - أعلن نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية أرتيوم كوجين، أن واشنطن تعود إلى مقاربات في التخطيط النووي إلى ما قبل 60 عاما مضت، عندما بدت “الحرب النووية المحدودة” مقبولة بالنسبة لهم.
وجاء في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الروسية اليوم السبت: “إنه لمن دواعي القلق الكبير أن نعيد التأكيد على أن الولايات المتحدة تعود في نهجها للتخطيط النووي إلى ما قبل 60 عاما مضت، عندما بدت” الحرب النووية المحدودة “بين القوى العظمى مقبولة بالنسبة لهم وتترك فرصة للفوز”.
وفقا لكوجين، فإن الدليل على رغبة واشنطن المتزايدة هي رفض الالتزام بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
ووفقا للخارجية الروسية حاول نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال بول سيلفا في وقت سابق، تبرير الخطط الأمريكية تزويد غواصات Trident بالصواريخ البالستية برؤوس نووية منخفضة الطاقة مع “التهديد الأسطوري” بالقيام بضربة نووية على الأراضي الأمريكية من قبل الاتحاد الروسي.
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