استمرار جمود في العلاقات الروسية الأوروبية

شهاب محمد - الخرطوم - أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا يدل على استمرار الجمود المستمر في نهج الاتحاد الأوروبي للعلاقات معنا وأمر يدعو للأسف.

وقال غروشكو ردا على سؤال عما إذا كان يرى ضوءا في آخر نفق العلاقات الروسية-الأوروبية في ضوء تمديد العقوبات الأوروبية ضد روسيا: “في الواقع، لا يمكن تفسير “القرارات” التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الأخير للمجلس الأوروبي في 20 حزيران/يونيو في الجزء المتعلق بروسيا، إلا كتأكيد آخر على استمرار الجمود المستمر في نهج الاتحاد الأوروبي للعلاقات مع بلدنا”.

وأضاف غروشكو: “إنهم يدعوننا للإفراج عن البحارة الأوكرانيين، الذين شاركوا في الانتهاك المتعمد للحدود الروسية في منطقة مضيق كيرتش في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ومع ذلك لا يجرؤون في بروكسل على الاعتراف بمسؤولية كييف عن هذا العمل الاستفزازي والخطير للغاية. ولا يزالون يتجاهلون رغبتنا في تقديم أقصى قدر من المساعدة للتحقيق المهني وغير المسيس لظروف تحطم طائرة بوينغ الماليزية في يوليو (تموز) 2014. وللأسف، لا تنتهي مظاهر عجز الاتحاد الأوروبي عن النظر بموضوعية في أسباب المأزق الحالي في العلاقات مع روسيا”.

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وتابع غروشكو، قائلا: “أخيرًا، ليست هناك حاجة للتكرار مرة أخرى أن القرار الذي اتخذه مجلس اوروبا بشأن تمديد العقوبات، تحت ذريعة “عدم الامتثال لاتفاقات مينسك”، أمر يدعو للأسف”.

وأعلن ممثل المجلس الأوروبي، أعلى هيئة حاكمة في الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من هذا الشهر، أن قمة الاتحاد الأوروبي اتخذت قرارا سياسياً بتمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر، لأنها لا ترى أي تقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك بشأن دونباس.

والجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. أما روسيا، فقامت رداً على هذه العقوبات، بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها.