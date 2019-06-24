“أنكو”: عفاف حسن أمين وسميرة دنيا أشهر زبائني

كشف صانع الأحذية المعروف محي الدين علي عبد الله الشهير بـ(أنكو) عن أشهر زبائنه من نجوم المجتمع وقال: نعم لدي زبونات من كل طبقات المجتمع ومن كل السودان وزبوناتي من فئة (18-40) سنة بصورة خاصة، ومنهن سيدات مجتمع وشهيرات مثل الفنانة أفراح عصام وسميرة دنيا والمذيعة عفاف حسب أمين حسب صحيفة الأخبار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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