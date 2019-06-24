“ديكور” يفتح بلاغاً رسمياً في الطيب مصطفى

تقدم الشاعر والملحن المعروف محمد ديكور ببلاغ رسمي ضد الخال الرئاسي الطيب مصطفى، وقال ديكور لمصدر: تقدمت ببلاغ رسمي ضد الطيب مصطفى بسبب إضاعته للتراث السوداني المتمثل في الكثير من الأغنيات الخالدة إبان فترة رئاسته للتلفزيون القومي، بالإضافة إلى حجره على نشر الكثير من الأعمال الأخرى التي ضاعت بسبب تعنته الكبير وتشدده غير المبرر وقتها حسب صحيفة الأخبار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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