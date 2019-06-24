“القوى الوطنية”: أي لقاء غير معلن مع السفراء نشاط استخباري

التاريخ: 24-يونيو-2019
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أكدت تنسيقية القوى الوطنية التي تتكون من أكثر من (120) حزبا وحركة موقعة على سلام، رفضها للقاءات غير المعلنة والخفية التي يقوم بها بعض قيادات الأحزاب السياسية مع السفراء الأجانب، في وقت أكدت فيه رفضها للتدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي للبلاد.
وقالت نائبة الأمين العام للمؤتمر الشعبي والقيادية بالقوى الوطنية د. سهير صلاح، في تصريح حسب صحيفة الأخبار، أن اللقاءات الخفية للأحزاب السياسية مع بعض السفراء الأجانب تعتبر لقاءات استخباراتية وتجسساً وغير مقبولة، باعتبار أنها تخالف الأعراف والتقاليد الإقليمية والدولية.
وفي السياق ذاته كشف القيادي بالقوى الوطنية المهندس الطيب مصطفى، عن اتجاه لفتح بلاغات ضد بعض قيادات قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، بسبب التحريض على التخريب ووضع المتاريس وقفل الشوارع أمام حركة المواطنين، داعياً “المجلس العسكري” للتعامل بحسم مع الظواهر السالبة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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