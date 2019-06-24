غرامة مالية لسائقي مركبات عامة

التاريخ: 24-يونيو-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة Advertisements أصدرت محكمة النظام العام بحري عقوبات مالية في مواجهة سائقي مركبات عامة لزيادتهما تعرفة المواصلات، وألزمت المحكمة كل من المدانين السائقين دفع مبلغ (5) آلاف جنيه كغرامة، بعد أن أدانتهما تحت مخالفة نص المادة (21/4) من قانون النقل والبترول والمتعلقة بزيادة التعرفة حسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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