المراجع العام : صرف (2) مليار و(271) مليون جنيه لمعاشيين دون وجه حق  

كشف عن سوء استغلال وتلاعب في أموال صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية

كشف تقرير حكومي عن سوء استغلال وتلاعب في اموال صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث تم صرف 2 مليار و271 مليون جنيه لبعض المعاشيين دون وجه حق بالولايات والرئاسة.

وكشف تقرير المراجع العام حتى أغسطس 2018م عن وجود مبالغ تخص معاشات الجنوبيين لم يتم تسويتها بقيمة 43 مليار و402 مليون جنيه، مما أدى إلى تضخم بند الأمانات، ورصد المراجع صرف 2 مليار و271 مليون جنيه لبعض المعاشيين

دون وجه حق بالولايات والرئاسة، بعضها يتم الاستقطاع بنسب ضئيلة وعلى فترات طويلة نسبياً والبعض الآخر لا يتم اي استقطاع منه وذلك لتوقف المعاش، واشار الى ان الصرف يتم احياناً بدون توكيل ويتم الاستلام بواسطة الموظفين من الصندوق.

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وقال التقرير ان أصول الصندوق تتضمن عدداً من العربات ليس لها وجود فعلي.

ولفت ذات التقرير الى عدم وجود نموذج مالي يستخدم في توريد مبالغ التغذيات الواردة من الرئاسة لمنافذ الصرف، ويتم الصرف للمعاشيين في بعض المنافذ بواسطة صرافين ولا تتم كتابة بيانات صرف المستفيد كاملة.

وبحسب صحيفة الجريدة ذكر التقرير ان مديونية أصحاب الأعمال بلغت 76٪ من إجمالي المديونية، وتتضمن ارصدة جامدة وأخرى شاذة مما يؤدي إلى ضياع حقوق المؤمن عليهم، وكشف عن عدم مطابقة ارصدة الاستثمارات طويلة الاجل بين كل من الصندوق الوطني والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)