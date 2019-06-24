مئات المواطنين يصطفون أمام الصرافات الآلية بالخرطوم

كشفت جولة أمس، عن اصطفاف مئات المواطنين امام الصرافات الآلية بالخرطوم لسحب مبالغ مالية.

ورصدت جلوس ووقوف اعداد من المواطنين امام صراف البنك السوداني المصري بالقرب من استاد الخرطوم، كما تجمهر مئات المواطنين في انحاء متفرقة امام صرافات في ولاية الخرطوم.

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وحسب الجولة فإن الاصطفاف يتم امام صرافات تمت تغذيتها بالنقود، كما يصطف مواطنون امام صرافات غير مغذية بالنقود على امل تغذيتها بعد ان تلقوا وعوداً من موظفي بنوك بتغذيتها.

وقالت المواطنة نهى الطيب لـصحيفة الجريدة، إنها حضرت لصراف البنك السوداني المصري منذ الـ 9 صباحاً ووجدت عدداً كبيراً من المواطنين في انتظار تغذية الصراف، وبعد ساعتين من حضورها تمت التغذية، وأشارت الى أنها تنتظر دورها حتى يتسنى لها سحب ما يمكن من اموال.

ومن جانبه قال المواطن الطيب علي، إنه وجد الصف طويلاً امام ذات الصراف الآلي وأنه لن يتمكن من صرف أي نقود لأن المبالغ ستنفد، وإنه سيظل في حالة بحث عن صراف آخر حتى يتمكن من الحصول على مبلغ، واذا لم يفلح في ذلك سيضطر الى الحضور اليوم في الصباح الباكر.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)