عاملون بشركة سكر كنانة يدفعون بمذكرتين للعسكري واللجنة الأمنية

كشف عضو بلجنة العاملين بشركة سكر كنانة، عن إلغاء وقفة احتجاجية كان مقرراً تنفيذها يوم أمس، للتضامن مع 33 عاملاً فصلتهم الشركة الخميس الماضي، ولفت لأنهم يعدون لتقديم مذكرتين لنائب المجلس العسكري واللجنة الأمنية.

وقال عضو اللجنة إن عمالاً ورؤساء أقسام ومهندسين بدأوا بالتوافد على المكان المحدد للوقفة أمام مجمع الإدارات بالشركة، غير أن عمال الورش لم يحضروا بسبب تهديدات تلقوها من نافذين بالفصل حال المشاركة في الوقفة.

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وأشار ذات العضو إلى أن العاملين عادوا إلى مواقعهم بالشركة بعد الغاء الوقفة، لكنهم لم يزاولوا أعمالهم أمس الأحد كالمعتاد لشعور الحزن والغضب بسبب المفصولين.

وأضاف أن مدير القسم الزراعي ومدير الورش حضرا لإجراء نقاش مع العاملين المتوقفين عن العمل وحثهم على كتابة مذكرة بالمطالب فرد عليهم العاملون بأن من كتبوا المذكرات تم فصلهم عن العمل وطالبوهما بإعادة المفصولين حتى يتمكنوا من كتابة مذكرة مرة أخرى.

وحول الخطوة القادمة للجنة تمسك عضو اللجنة بمواصلة التصعيد الإعلامي بكشف خطابات الاستدعاء والفصل وملابساتهما، مع تقديم مذكرة للمجلس العسكري بشأن المطالب المتعلقة بمستحقات وتحسين الخدمات وأخرى للجنة الأمنية بشأن اعادة المفصولين ووقف التهديدات التي تطال المحتجين بالفصل.

وبحسب صحيفة الجريدة كانت الشركة فصلت 33 من منسوبيها عن العمل الخميس لدخولهم في إضراب لمدة 4 أيام للمطالبة بحقوق وإصلاحات للخدمات.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)