تنسيقية القوى الوطنية” تقترح وثيقة لتشكيل الحكومة الانتقالية

التاريخ: 24-يونيو-2019
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أكد القيادي بالتنسيقية محمد علي الجزولي أنهم مع إلغاء الاتفاق السابق بين “العسكري” و”التغيير” وقال: “نقترح في وثيقتنا أن يشكل المجلس السيادي من (7) عسكريين و(6) مدنيين، وأن يمثل المدنيين باثنين من الحرية والتغيير” واثنين من تنسيقية القوى الوطنية واثنين من شباب الثورة.
وبالنسبة للمجلس التشريعي الذي يضم (300) عضو، اقترحت التنسيقية أن يقسم بواقع (90) من الحرية والتغيير و(90) من تنسيقية القوى الوطنية و(90) من الثوار و(10) من الأحزاب غير الموقعة على “إعلان الحرية والتغيير” أو “تنسيقية القوى الوطنية”.
وأضاف الجزولي حسب صحيفة الصيحة: “أما فيما يخص مجلس الوزراء، فإننا نرى أن نتوافق على نسبة 30% لقوى “إعلان الحرية والتغيير” ولتنسيقية القوى الوطنية و30% لشباب الحراك و10% لغير الموقعين على إعلان قوى الحرية والتغيير أو تنسيقية القوى الوطنية، في حين يرشح شخص رئيس مجلس الوزراء من جميع هذه المكونات الأربعة ليختاره بعد ذلك المجلس السيادي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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