قرار قضائي بإعادة خدمة الانترنت والمجلس العسكري يتعهد بالتنفيذ حال استلام الحكم

وجه قرار قضائي، يوم أمس الأحد بإعادة خدمة الانترنت، بعد قطعها بواسطة المجلس العسكري الانتقالي عقب الأحداث المعروفة بمجزرة 29 رمضان، وفيما تقدم المحامي نصر الدين رحال، بإنذار قانوني ضد الشركة السودانية للهاتف السيار (زين)، وامهلها 72 ساعة لإرجاع الخدمة وتقدير حجم الاضرار المالية والمعنوية التي تعرض لها موكلوه وإلزام الشركة بسداد تعويض مالي عنها، تعهد المجلس العسكري بتنفيذ حكم المحكمة حال تسلمه.

وهدد رحال باللجوء الي المحاكم المدنية، وقال إن موكليه تفاجأوا بقطع خدمة الانترنت دون اي سابق انذار او سبب، مما تسبب في عدم ايفاء الشركة بتوفير الخدمة المدفوعة الثمن العاجل والاجل، وأوضح أن الايقاف المذكور عطل مصالح جميع موكليه وعرضهم لخسائر وأضرار وصفها بالبالغة لم يتم حصرها حتى الوقت الراهن، ومع استمرار ايقاف الخدمة لا زالت تتواصل الاضرار والخسائر.

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ومن جانبها ألزمت محكمة الخرطوم الجزئية برئاسة القاضية عواطف عبد اللطيف محمد، في قرارها الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، الشركة السودانية للهاتف السيار (زين) بإعادة خدمة الإنترنت مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى المقدمة ضدها بواسطة عبد العظيم حسن عبد الرحمن المحامي، الذي كان قد رفع دعوى ضد الشركة منذ 10 أيام تطالب بإرجاع الخدمة.

ومن جهته قال عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق ياسر العطا في مؤتمر صحفي امس، إنهم يدعمون ترسيخ دولة القانون، ونبه الى عدم تسلمهم القرار القضائي الخاص بإعادة خدمة الانترنت، وقال (لكن حال استلام الحكم القضائي سنرجع خدمة الانترنت).

الخرطوم(أخبار الخليج 365)