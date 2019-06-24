لجنة برئاسة “حميدتي” للوصول لتفاهمات مع الحركات المسلحة

التاريخ: 24-يونيو-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس مرسوماً جمهورياً بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام وفق أسس ورؤى مشتركة. Advertisements ويرأس اللجنة نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو حسب صحيفة الإنتباهة، وعضوية رئيس اللجنة السياسية الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي ونائب رئيس اللجنة السياسية الفريق ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا واللواء ركن أسامة العوض محمدين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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