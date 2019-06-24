محاكمة نظاميين بتهمة تهريب الذهب

التاريخ: 24-يونيو-2019 فى : حوادث 6 مشاهدة Advertisements شرعت محكمة جنايات الجمارك بالخرطوم شامل أمس، في محاكمة نظاميين اثنين موقفين عن الخدمة حالياً ومتهم آخر ثالث “تاجر” بتهمة محاولة تهريب (5) سبائك ذهبية عبر مطار الخرطوم الدولي لدبي بالإمارات العربية المتحدة حسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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