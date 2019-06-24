معالجات في إجراء التقديم للجامعات بسبب قطع الإنترنت

استؤنفت الدراسة في بعض الجامعات الخاصة وبعض الجامعات الحكومية بالولايات، وقالت مصادر موثوقة إن معظم الجامعات الحكومية حددت مواعيد مختلفة تناسبها لاستئناف الدراسة خلال الفترة المقبلة، بعد توجيه المجلس العسكري الانتقالي بفتح الجامعات عدا جامعة الخرطوم بسبب التلف والضرر الذي لحق ببعض الكليات فيها.

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وقالت المصادر حسب صحيفة الإنتباهة، إن التقديم للجامعات هذا العام لم يحدد له موعد، وستكون هنالك معالجات في إجراءات التقديم حال استمرار قطع الإنترنت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)