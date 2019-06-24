(العسكري): نقل محاكمة البشير على الهواء مباشرة

التاريخ: 24-يونيو-2019
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قال المجلس العسكري إن الرئيس المعزول عمر البشير سيحاكم على كافة الجرائم المتهم بها من قبل المحكمة الجنائية الدولية بالخرطوم.
وأعلن المجلس عدم السماح بمحاكمة أي سوداني بالخارج، وقال إن محاكمة البشير ستنقل على الهواء مباشرة، وذكر رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس صلاح عبد الخالق حسب صحيفة الإنتباهة، أن مدعي المحكمة الجنائية طالبت السلطات بتقديم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته داخل السودان، ولفت إلى أنهم يرحبون بمحاكمته بالداخل.
وشدد على أن البشير سيحاكم على كل القضايا التي يواجه فيها اتهامات بارتكاب جرائم في دارفور، وستكون محاكمته منقولة على الهواء مباشرة، وأضاف قائلاً: (القضاء قادر على ذلك، ويتمتع بالنزاهة والاستقلالية الكاملة، والقضاة الأوروبيون ليسوا أفضل من السودانيين لا علماً ولا أخلاقاً، وليسوا حرصاً منا على حقوق السودانيين).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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