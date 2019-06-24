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ماذا فعلت ادارة سجن كوبر على خلفية شكوى المخلوع من انتشار الباعوض

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بدأت أعمال رش الباعوض داخل سجن كوبر أمس الأول على خلفية شكوى الرئيس المخلوع عمر البشير من انتشار الباعوض داخل السجن أثناء ترحيله إلى نيابة مكافحة الفساد الأسبوع الماضي.  

وقالت مصادر موثوقة حسب التيار ان أعمال صيانة عامة للحمامات انتظمت داخل السجن وتم تركيب “مقاعد أفرنجية” إلى جانب معالجات لطفح مياه الصرف الصحي التي كانت تغطي مساحات كبيرة عند طفح المنهولات مما تسبب روائح كريهة وتساعد على توالد الباعوض وانتشاره. 

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