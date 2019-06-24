وزير النفط الإيراني يفند تقارير عن مبيعات النفط

نفى وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، الاثنين، صحة تقارير إعلامية تحدثت عن هبوط صادرات إيران النفطية في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

ووصف الوزير في حديث لوكالة "فارس" هذه التقارير بالكاذبة، وأن لا أساس لها من الصحة، مضيفا أنه لا يمكنه الكشف عن حجم صادرات إيران النفطية الراهنة، كون ذلك لن يكون في مصلحتها.

وذكرت بيانات حديثة، أن صادرات إيران من النفط الخام هبطت في مايو إلى 500 ألف برميل يوميا أو أقل بسبب العقوبات الأمريكية، بعد أن شددت الولايات المتحدة عقوباتها النفطية على طهران.

وتسعى واشنطن من خلال العقوبات إلى خنق طهران اقتصاديا ودفعها لإعادة التفاوض على الاتفاق النووي، الذي أبرم في 2015 مع السداسية الدولية، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو 2018.