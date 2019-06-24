منتخب المغرب يشتكي من الظمأ في كأس أمم إفريقيا

اشتكى الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب المغربي من عدم منح اللاعبين استراحة بسبب الحرارة المرتفعة، عقب فوز "أسود الأطلس" على ناميبيا 1-0 في بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة التي أجريت على إستاد السلام عند الساعة 4 والنصف بتوقيت القاهرة: "فوجئت كثيرا، لماذا لم يسمح للاعبين بشرب الماء في الشوطين الأول والثاني؟ كيف أمكن ذلك؟".

وأضاف: "إذا كنت تلعب كرة القدم تعرف أنك بحاجة إلى الشرب، لاسيما بعد 20-25 دقيقة، لذا أتمنى على منظمي البطولة بحث الأمر، والتفكير باللاعبين. اللاعبون هم من يقدمون العرض، ولسنا نحن في المدرجات أو على مقاعد البدلاء".

وأوضح الفرنسي أنه رغم أن عدم منح الاستراحة لم يؤثر على فوز المنتخب المغربي بسبب هدف وحيد مضاد في اللحظات الأخيرة من المباراة، إلا أنه قد يشكل عاملا سلبيا في المباراتين الأخريين في منافسات المجموعة الرابعة أمام ساحل العاج وجنوب إفريقيا.

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وعقب المغربي مبارك بوصوفة الذي اختير كأفضل لاعب في المباراة، على عدم منح الاستراحة، موضحا أن الحكم الرئيسي لم يستجب لمطالب اللاعبين بمنحهم الاستراحة.

وأضاف: "كان الطقس حارا جدا اليوم لأننا نلعب في منتصف النهار، ولا توجد كمية كبيرة من الهواء وإذا قمت ببعض المجهود يمكنك أن تشعر، أعتقد أن كل لاعب شعر بالحر الشديد، لاسيما في الشوط الثاني".

يذكر أن اللجنة الطبية للبطولة قررت إيقاف مباريات كأس الأمم مرتين بسبب درجة الحرارة المرتفعة، وقالت في بيان إن البطولة ستشهد توقف كل المباريات مرتين لمدة 3 دقائق تكون الأولى في الدقيقة 30 والثانية في الدقيقة 75، للحفاظ على سلامة اللاعبين.