مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يبحث أوضاع السودان

تبدأ، اليوم الاثنين، أعمال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ومن المقرر أن تتصدر الأزمة المستمرة في فنزويلا والأوضاع في السودان جدول الأعمال.

كما من المتوقع أن يتم التطرق إلى جريمة اغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وتعتزم ميشيل باشيليت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان استهلال الاجتماع بعرض تقرير حول زيارتها الأخيرة لفنزويلا.

ويلتقي المجلس 3 مرات سنويا ويبحث الأزمات الحالية وكذلك موضوعات مثل حقوق المرأة وحرية التعبير.

وكانت الولايات المتحدة تخلت عن عضوية المجلس العام الماضي على أساس أن هناك عددا كثيرا للغاية من منتهكي حقوق الإنسان على الطاولة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي تقوم بانتخاب الدول الأعضاء في المجلس، وذلك لفترة تستمر لـ3 سنوات. ويضم المجلس حاليا الصين والدنمارك وكوبا والنمسا والسعودية.