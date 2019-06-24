قوي الحرية والتغيير :حديث الكباشي محاولة للتراجع عن الاتفاق الذي تم

ووصف القيادي بقوى “الحرية والتغيير” جعفر حسن عثمان على، حديث رئيس اللجنة السياسية، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي (ليس هناك اتفاق سابق مع “قوى الحرية” لأنه لم يتم التوقيع)، بمحاولة للتراجع عن الاتفاق الذي تم.
وقال حسن في تصريح أمس: “حديث الكباشي محاولة للتطويل”، وأضاف: “لا نستبعد أن يفاجئنا المجلس العسكري، مثلما فاجأنا بفض الاعتصام”، ولوح أنه حينها كل الخيارات ستكون مفتوحة لهم، وتساءل حسن: “نحن نسأل المجلس العسكري ما هي القوى الأخرى التي لم تستصحبها”، وزاد: “هل هي القوى التي سقطت مع النظام؟!” وقطع أنه لا تراجع بالنسبة لهم مما تم الاتفاق عليه، وكانت قوى “الحرية والتغيير” التقت أمس الأحد بالمبعوث الإثيوبي السفير محمود درير.
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