المجلس العسكري يُجيب: ما مصير قوات السودان باليمن؟

منذ أن تولى المجلس العسكري الإنتقالي إدارة الشئون بالبلاد، بعد ثورة شعبية أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، وهو قراره واضح بشأن القوات السودانية المتواجدة باليمن ضمن قوات دعم التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات.

في الساعات الماضبة، أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، على بقاء القوات السودانية ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن لمواجهة التمدد الايراني في المنطقة .

وقال رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول طيار صلاح الدين عبد الخالق، في حوار مع صحيفة الاتحاد الاماراتية ان المجلس العسكري مع بقاء القوات السودانية في اليمن وفي السعودية إلى ان تنتهي أسباب بقائها بعودة السلطة إلى الشرعية اليمنية وإلى أن يرجع الحوثيون إلى حجمهم الطبيعي .

واضاف الفريق صلاح الدين عبد الخالق، ان :”أي وجود إيراني في جنوب البحر الأحمر مهدد للأمن القومي السوداني”، مشيرًا الى ان السودان تنظر للوجود الإيراني كمهدد لأمنها القومي بشكل مباشر .

وتابع عبد الخالق : “لن نسمح بانسحاب قواتنا من اليمن كما لن نسمح بأي حديث عن الانسحاب بل بالعكس إذا استدعى الأمر يمكن أن نزيد تلك القوات سواء في اليمن أو السعودية"، وشدد عبد الخالق على ان القضية بالنسبة للسودان هي قضية أمن قومي ولا نقبل فيها أي النقاش .

وفي وقت سابق، قال الفريق أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري أن السودان لديه أكبر قوة في التحالف الذي تقوده الرياض باليمن حيث يبلغ قوامها ثلاثين ألف جندي.

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ومايو الماضي، أكّد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو دعم بلاده للسعودية في مواجهة "التهديدات والاعتداءات" الإيرانية، وذلك إثر لقائه في الرياض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال دقلو الشهير بـ"حميدتي" في بيان أصدره المجلس العسكري في الخرطوم إنّ "السودان يقف مع المملكة ضد كافة التهديدات والاعتداءات الإيرانية والمليشيات الحوثية".

كما أعلن عن "كامل الاستعداد للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين في إطار الشرعية وأنّ القوات السودانية ستظلّ موجودة وباقية في السعودية واليمن وسنقاتل لهذا الهدف".

وفي أبريل الماضي، أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان موقفه من مشاركة القوات السودانية مع التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، مؤكدا بقاء القوات حتى تحقيق أهداف التحالف.

وقال نائب رئيس المجلس الفريق اول محمد حمدان دقلو: "إننا متمسكون بالتزاماتنا تجاه التحالف، وستبقي قواتنا حتى يحقق التحالف أهدافه"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.