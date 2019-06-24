* (العسكري): السعودية والإمارات لم ولن تمليا شروطاً

* عبد الخالق: محاكمة “البشير” حول تهم “الجنائية” بالداخل

* “العسكري” يطلب دمج المبادرتين الإفريقية والإثيوبية

* (العسكري): نقل محاكمة البشير على الهواء مباشرة الصيحة: * “العسكري” يتحفظ على المبادرة الإثيوبية ويلغي الاتفاق مع “التغيير” * المركزي يصدر فئة الـ(1000) جنيه * تأجيل العام الدراسي بالخرطوم إلى (7) يوليو * هيئة الدفاع تستأنف التهم الموجهة ضد “البشير” السوداني: * “العسكري” يرفض المبادرة الإثيوبية ويشكل لجنة برئاسة “حميدتي” للتواصل مع الحركات المسلحة * زيادات كبيرة في أسعار الأدوية * تأجيل جديد لاستئناف الدراسة بالخرطوم * محكمة تأمر شركة اتصالات بإعادة خدمة الإنترنت * ضبط شبكة اتجار بالبشر وتحرير (54) ضحية بأم درمان Advertisements التيار: * وجبات (دليفري) للرئيس المخلوع بسجن كوبر * القضاء يأمر بإعادة خدمة الإنترنت * المجلس العسكري يهدد بإلغاء “الاتفاقيات” السابقة مع قوى التغيير الأخبار: * محكمة بالخرطوم تأمر بإعادة الإنترنت * تأجيل العام الدراسي بالخرطوم الجريدة: * قرار قضائي بإعادة خدمة الإنترنت والمجلس العسكري يتعهد بالتنفيذ حال استلام الحكم * المستهلك) تدفع بعريضة مليونية لمقاضاة شركات الاتصالات * المراجع: صرف (2) مليار و(271) مليون جنيه لمعاشيين دون وجه حق * “المجلس العسكري” يلوح بإمكانية تشكيل الحكومة حال عدم الاتفاق مع “قوى التغيير”

الدار: * المجلس العسكري يطالب بمبادرة إثيوبية إفريقية مشتركة * زوج يقتل زوجته بوحشية بالرصاص في الحاج يوسف * أغرب جريمة سرقة وذكاء ضابط يقود لاكتشاف المتهم صديق الشاكي * “الدار” تنشر تفاصيل نتيجة الشهادة السودانية للعام 2019-06-24 * تأجيل الدراسة بالخرطوم حتى السابع من يوليو * تأييد براءة سيدة من تهمة الاتجار بالبشر

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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