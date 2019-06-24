في آخر 24 ساعة.. 4 قرارات هامة لـ"العسكري السوداني"

في الـ 24 ساعة الماضية، إتخذ المجلس العسكري السوداني عدة قرارات هامة بشأن إدارته للأوضاع التي توجد عليها البلاد في الفترة الحالية.

وأصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الاحد مرسوما جمهوريا بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام وفق أسس ورؤى مشتركة.

ويرأس اللجنة نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضوية رئيس اللجنة السياسية الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ونائب رئيس اللجنة السياسية الفريق ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا واللواء ركن أسامة العوض محمدين.

كما أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان ، القرار رقم 202 للعام 2019م بإلغاء القرار رقم 102 بشأن استخدام المواقع التي تنسحب منها اليوناميد في ولايات دارفورالمختلفة.

كما أصدر القرار رقم 203، بحسب وكالة أنباء السودان، بتخصيص هذه المواقع لحكومات ولايات دارفور لاستخدامها في خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى لصالح المجتمعات المحلية في دارفور.

ويأتي القراران في إطار التزام السودان بما تم الاتفاق عليه مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لدعم عملية الانتقال من حفظ السلام لبناء السلام وإعادة الإعمار في دارفور.

Advertisements

فيما أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، على بقاء القوات السودانية ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن لمواجهة التمدد الايراني في المنطقة .

وقال رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول طيار صلاح الدين عبد الخالق، في حوار مع صحيفة الاتحاد الاماراتية ان المجلس العسكري مع بقاء القوات السودانية في اليمن وفي السعودية إلى ان تنتهي أسباب بقائها بعودة السلطة إلى الشرعية اليمنية وإلى أن يرجع الحوثيون إلى حجمهم الطبيعي .

واضاف الفريق صلاح الدين عبد الخالق، ان :”أي وجود إيراني في جنوب البحر الأحمر مهدد للأمن القومي السوداني”، مشيرًا الى ان السودان تنظر للوجود الإيراني كمهدد لأمنها القومي بشكل مباشر .

وتابع عبد الخالق : “لن نسمح بانسحاب قواتنا من اليمن كما لن نسمح بأي حديث عن الانسحاب بل بالعكس إذا استدعى الأمر يمكن أن نزيد تلك القوات سواء في اليمن أو السعودية “.

وشدد عبد الخالق على ان القضية بالنسبة للسودان هي قضية أمن قومي ولا نقبل فيها أي النقاش .

وفي وقت سابق، قال الفريق أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري أن السودان لديه أكبر قوة في التحالف الذي تقوده الرياض باليمن حيث يبلغ قوامها ثلاثين ألف جندي.

