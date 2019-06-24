مصادر: الرئيس المخلوع يتناول وجبات دليفري بسجن كوبر!!!!

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكدت مصادر أن الرئيس المخلوع يتناول وجباته من خارج السجن (خدمة دليفري) ويتم جلبها له (مغلفة) مع كميات من عصير الفاكهة.
وكانت النيابة قد استدعت الرئيس المخلوع الأحد قبل الماضي حسب صحيفة التيار، من سجن كوبر وواجهته بالتهم الموجهة ضده إثر بلاغ تقدم به “المجلس العسكري”، عقب العثور على أموال بعملات مختلفة داخل منزله ببيت الضيافة.
وعزلت قيادة الجيش في الـ(11) من أبريل الماضي، البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر الهام الماضي.
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