“تنسيقية القوى الوطنية” ترفض الاتفاقات الثنائية بين “العسكري” و”التغيير”

التاريخ: 24-يونيو-2019
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أعلنت “تنسيقية القوى الوطنية”، رفضها للاتفاقات الثنائية بين “المجلس العسكري” و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، ووصفت ذلك بالإقصاء السياسي.
وقال القيادي بالتنسيقية بحر أبو قردة في مؤتمر صحفي بطيبة برس أمس، إن التنسيقية تضم (17) تحالفاً سياسياً، ووصفه باصطفاف الضخم الذي جعلهم يضعون وثيقة جامعة بين يدي المجلس العسكري لمناقشة تفاصيل الحل.
من جانبه، أعلن القيادي بالتنسيقية علي أكد حسب صحيفة الصيحة، رفضهم للمبادرة الإثيوبية جملة وتفصيلاً، وقال: “المبادرة الإثيوبية تمارس ذات الإقصاء السياسي الذي سيعمق الأزمة ولن يعالجها، كما أنها تمثل تدخلاً سافراً في شؤون السودان الداخلية لأنها خاضت في تفاصيل الحل السياسي بشكل دقيق من حيث النسب والأرقام لتفاصيل الحكم الانتقالي”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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