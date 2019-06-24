“الحرية والتغيير”: أي تفاوض مع “العسكري” يجب أن ينبني على النتائج السابقة

أكد عضو “قوى إعلان الحرية والتغيير” مدني عباس مدني أن أي تفاوض مستقبلي مع “المجلس العسكري الانتقالي” يجب أن ينبني على النتائج السابقة.

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وقال مدني عقب المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري أمس، إنهم لا ينظرون للمؤتمر الصحفي بشكل إيجابي، واعتبر أن فيه تنصلاً عن الاتفاقات، وأضاف أن “العسكري” كان يقول إن “قوى التغيير” غير جادة، لكن اتضح أنه هو من يعرقل التفاوض، وعبر مدني حسب صحيفة الصيحة، عن أملهم أن يستجيب “العسكري”، واعتبر أنه إذا كانت هنالك مستجدات فعلية حدثت تؤثر على الاتفاق السابق فهي ليست في صالح المجلس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)