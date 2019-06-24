التاريخ: 24-يونيو-2019
10 مشاهدة
كشفت مصادر موثوقة عن حل الوحدة المالية بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، المعنية بملفات الفساد غير الخاضعة للمراجعة العامة من قبل المراجع القومي.
وقالت مصادر أمس، إن الوحدة رغم تبعيتها لجهاز الأمن والمخابرات، لكنها مكونة من بنك السودان المركزي وهيئتي الضرائب والجمارك والنيابة العامة ووزارة العدل حسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر حل الوحدة المالية بجهاز الأمن والمخابرات الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.