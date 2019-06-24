التاريخ: 24-يونيو-2019 فى : أخبار 10 مشاهدة كشفت مصادر موثوقة عن حل الوحدة المالية بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، المعنية بملفات الفساد غير الخاضعة للمراجعة العامة من قبل المراجع القومي. Advertisements وقالت مصادر أمس، إن الوحدة رغم تبعيتها لجهاز الأمن والمخابرات، لكنها مكونة من بنك السودان المركزي وهيئتي الضرائب والجمارك والنيابة العامة ووزارة العدل حسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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