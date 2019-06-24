البنك المركزي يصدر فئة الـ(1000) جنيه

التاريخ: 24-يونيو-2019 فى : أخبار 36 مشاهدة أصدر بنك السودان المركزي ورقة نقدية جديدة فئة الـ(1000) جنيه بمواصفات تأمينية عالية. Advertisements وعلمت مصادر أن التداول بالورقة سيتم العمل به خلال الفترة القليلة المقبلة. وكان بنك السودان المركزي قد أصدر خلال الفترة الأخيرة ثلاث فئات هي: (100) جنيه و(200) جنيه و(500) جنيه، في محاولة لمعالجة شح السيولة التي ضربت المصارف منذ أكثر من عام حسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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