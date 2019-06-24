خروج (500) تاجر وطني من العمل بسوق ليبيا

كشف عضو الغرفة التجارية بسوق ليبيا عبد الباقي محمد عن خروج (500) تاجر وطني من مزاولة عملهم بسوق ليبيا بسبب دخول تجار أجانب في التجارة المباشرة، وأشار عبد الباقي، خلال جولة ميدانية بسوق ليبيا حسب صحيفة التيار، إلى أن عدد التجار الأجانب يقدر بحوالي 345 تاجر “سوريين – صينيين – يمنيين”، ونبه إلى أن 90% منهم يمارسون تجارة الملابس والأحذية كغطاء بل إنهم ينشطون في تجارة العملات بالخفاء فيما كشف عبد الباقي عن دخول أجانب في عضوية الغرفة التجارية.

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في ذات السياق ألمح القانوني وممثل الاتهام لتجار سوق ليبيا المحامي عبد الماجد الدقور بتورط وزراء ومعتمدين ومحافظين بالنظام السابق في دخول مئات من الأجانب في ممارسة عملهم بسوق ليبيا، مؤكداً بأن القانون السوداني يشدد على منع مزاولتهم من الدخول بالتجارة المباشرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)